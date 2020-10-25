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Девушка повесилась на детской площадке в Днепре

16:44 25 октября 2020
Суицид

В Днепре на детской площадке по адресу бульвар Славы, 4 повесилась девушка, сообщает «Днепр оперативный».

Правоохранители увидели девушку (26.07.1995 года рождения), которая была без признаков жизни. На ее шее в два узла был завязан кабель-зарядное от телефона и белые шнурки для кроссовок.

На место трагедии вызвали следственно-оперативную группу, а также мать погибшей. Причины, которые побудили девушку на такой шаг, неизвестны.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Одесской области девятилетний мальчик, вернувшись из школы, обнаружил своего старшего, 14-летнего брата подвешенным в петле на арке их дома. Он сразу же сообщил взрослым, которые вызвали «скорую», полицию. Однако спасти подростка не удалось: он был уже без признаков жизни.

Иллюстративное фото

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Девушка повесилась на детской площадке в Днепре

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