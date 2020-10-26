На Харьковщине избили экс-министра аграрной политики Украины

Экс-министр аграрной политики Украины Игорь Швайка пострадал от агрессии неизвестных в масках. По его словам, инцидент произошел утром 26 октября в Люботине на Харьковщине.

Бывшему чиновнику разбили голову, ему понадобилась помощь хирургов.

«Хорошее» начало рабочей недели… Копаешь участок за забором, травку планирую посеять, останавливается машина, выбегают двое в масках с битами, … далее по тексту. Голову зашили, поехали в 4-ту (больницу. — Авт.). Благодарю врачам скорой и дежурным Люботинской больницы за вашу службу и работу!", — написал экс-министр в Facebook, показав свое фото.

Отметим, что в 2015 году на Швайку завели уголовное дело, заподозрив его в получении неправомерной выгоды, а в 2016 году он стал жертвой ограбления.

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