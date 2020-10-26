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Происшествия

Задержан подозреваемый в зверском убийстве женщины на киевской Троещине: полиция рассказала детали

16:39 26 октября 2020
На месте происшествия

В Киеве правоохранители за сутки разыскали мужчину, который подозревается в том, что он задушил женщину, тело которой нашли на Троещине. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

После поступления вызова от прохожих по поводу того, что на улице Закревского на остановке общественного транспорта находится тело женщины с признаками насильственной смерти, медики установили, что произошла убийство. Причем женщине нанесли многочисленные удары палкой, а смерть наступила вследствие удушения. Были обнаружены и признаки сексуального насилия. Правоохранители оперативно осмотрели место происшествия и опросили свидетелей.

Оперативники отработали территорию, прилегающую к месту убийства, и задержали 32-летнего уроженца Херсонской области, который подозревается в умышленном убийстве женщины.

Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Фото и видео: Нацполиция

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