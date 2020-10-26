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Происшествия

В Харькове поймали налетчика, грабившего кредит-кафе и аптеки по всему городу

17:59 26 октября 2020
Деньги

Правоохранители задержали подозреваемого в серии ограблений, произошедших в разных районах Харькова. Об этом сообщает Нацполиция Харьковской области.

В воскресенье, 25 октября, в отделении кредитного учреждения Московского района мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладел наличностью в сумме 4 800 гривен и скрылся. Подобные инциденты ранее произошли в разных районах города. Так, 22 октября кредит-кафе в Индустриальном район было ограблено на 5 700 грн, а через два часа похожий по приметам мужчина ограбил на 6 000 грн аптеку в Немышлянском районе. Затем 24 октября в Шевченковском районе злоумышленник, угрожая пистолетом провизору, забрал из кассы 2 800 грн.

Проанализировав видео с камер наблюдения, правоохранители установили, что эти преступления совершил один человек.

Злоумышленник пытался выехать в Полтаву, но был задержан полицией — у него обнаружили пневматический пистолет, деньги и одежду, которая была зафиксирована на камерах наблюдения.

34-летний гражданин только месяц назад освободился из мест лишения свободы. Он был осужден за аналогичные разбои в Киеве.

Фото: Нацполиция

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