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Происшествия

Бывший замминистра промполитики Украины оказался втянут в интернет-аферу

20:39 26 октября 2020
мужчина

Жительница Республики Северная Македония пострадала от интернет-мошенника, который выманил у нее 40 тысяч евро, обещая жениться, сообщает Само прашај.

При чем аферист с ником Adam Donna в соцсети воспользовался именем и фотографией бывшего замминистра промышленной политики Украины Виталия Немилостивого.

Мошенник, который заморочил голову женщине средних лет, выдавал себя за американского военного врача. В Facebook Adam Donna представлялся жителем Атланты, который якобы закончил Гарвардскую медицинскую школу и работал травматологом в армии США.

Жительница Скопье продала квартиру и залезла в долги, чтобы помочь ему материально. Сначала незнакомец просил небольшие суммы, чтобы «приехать в гости», а потом не стеснялся брать до $ 2,5 тысяч евро на решение своих проблем.

Обманутая македонка отправляла деньги в Париж, Перу, Германию. А последний платеж мошенник попросил сделать женщину в Украину на имя Butko Pavel Danielovich.

Женщина уверена, что обращения в полицию не дадут результата.

В то же время македонская полиция не исключает, что может попытаться выследить злоумышленника, но нужно заявление от пострадавшей, чтобы начать процедуру расследования.

Персонаж, который скрывается под именем Adam Donna до сих пор активен в социальных сетях сразу с нескольких профилей. Он продолжает использовать фото украинского политика. Его подписчики преимущественно женщины среднего возраста со всего света.

Бывший украинский чиновник Виталий Немилостивый, чье фото предъявил своей знакомой аферист, подтвердил «НВ Бизнес», что получал сообщения от Facebook о том, что кто-то может использовать его фотографии.

Чтобы подтвердить идентичность он с помощью сына заполнил в Facebook анкету на английском. После этого снова пришел длинный перечень вопросов. Немилостивый рассказал, что закрыл старую страницу в соцсети и открыл новый профиль, но своих фотографий на ней больше не выставлял. О том, что в соцсети кто-то может использовать его фотографии, он никуда не сообщал.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как махинации кибермошенника привели к смерти больной девочки. А также о том, как жертвой телефонного мошенника стал школьник.

Фото «НВ Бизнес», depositphotos

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