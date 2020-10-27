Стал известен вид откусившей украинскому ребенку руку акулы

Гражданка Украины и ее 12-летний сын, пострадавшие во время отдыха на египетском курорте Шарм-эль-Шейх, подверглись нападению океанической длиннокрылой акулы (Oceanic Whitetip Shark), размер которой достигал нескольких метров.

Об этом сообщают в министерства охраны окружающей среды Египта и добавляют, что эксперты обеспокоены нападением акулы на людей и выясняют, что стало причиной ее агрессивного поведения.

Напомним, что люди подверглись нападению на территории заповедника «Рас Мохаммед». От зубов акулы пострадали не только украинцы, но и сопровождавший группу туристов инструктор.

О длиннокрылой акуле известно, что этот вид обитает в тропических и субтропических водах всех океанов. Встречаются на глубине до 230 метров.

Фото из Википедии

У них веретенообразное продолговатое тело и характерные длинные и широкие, разведенные подобно крыльям грудные плавники. Верхняя поверхность тела окрашена в серый, бронзовый, коричневый или синеватый цвет, брюхо белое. Кончики плавников имеют белую окантовку. Максимальная зарегистрированная длина тела — 4 метра, а вес — 167,4 кг.

Ранее в США беременная женщина спасла мужа, на которого напала трехметровая тупорылая акула (акула-бык). 30-летний американец занимался дайвингом у коралловых рифов Флорида-Кис, а его жена находилась в лодке. Женщина увидела плавник акулы, а потом и кровавое пятно в воде — акула вцепилась в плечо ее мужа. Она прыгнула в воду и умудрилась отбить супруга у хищника.

Изображение Pexels с сайта Pixabay.

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