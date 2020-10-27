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Происшествия

Пожар произошел в харьковской тюрьме

15:22 27 октября 2020
Пожар

В Харькове произошел пожар в здании колонии, которое расположено в районе ХТЗ. Об этом сообщает Telegram-канал «Труха».

«На ХТЗ горит тюрьма», — говорится в сообщении канала. На видео заметны поднимающиеся клубы дыма.

Уточняется, что пожар произошел на территории исправительной колонии № 43. На место происшествия выехали пожарные авто.

При этом автор ролика говорит, что иногда доносятся звуки, похожие на то, как лопается шифер. Судя по обилию дыма, в тюрьме произошло достаточно крупное возгорание.

В комментариях один из подписчиков уточняет, что загорелась не тюрьма, а подстанция. Но приведенную им информацию пока никто не подтверждает.

Шесть лет назад в колонии № 43 уже был масштабный пожар, когда на ее территории загорелась крыша промздания.

Фото: скриншот с видео Telegram-канал «Труха»

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