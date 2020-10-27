В Кировоградской области патрульный полицейский задушил водителя во время задержания

В суд направлен обвинительный акт по делу инспектора роты Управления патрульной полиции в Кировоградской области, которому инкриминируют превышение полномочий, в результате чего умер мужчина.

Как сообщают в Госбюро расследований, летом прошлого года в Кропивницком патрульные остановили водителя за нарушение правил дорожного движения. У находившегося за рулем автомобиля «ВАЗ» были признаки алкогольного опьянения, водитель пытался сбежать от правоохранителей.

«Между потерпевшим и правоохранителями возник конфликт, в результате которого полицейские сообщили водителю об административном задержании и пытались надеть на него наручники. Поскольку водитель сопротивлялся, один из патрульных применил к нему чрезмерную физическую силу — сдавил и в течение 20 секунд удерживал его шею, повалив на асфальт. Такие действия привели к рефлекторной остановки сердца и смерти мужчины», — сообщают в ГБР.

Отмечается, что в случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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Изображение succo с сайта Pixabay.



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