18-летний парень прыгнул в Днепр с моста Патона в Киеве

В понедельник, 26 октября, в Киеве медики оказали помощь парню, который спрыгнул в Днепр. Об этом «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева» сообщает в своем Facebook.

С моста Патона в Днепр спрыгнул 18-летний парень. Он не получил серьезных травм и отказался от госпитализации. Парень заявил, что прыгнул «на спор» с незнакомым человеком. Однако медики подозревают, что была совершена попытка самоубийства. Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.



В Шевченковском районе бригада экстренной медицинской помощи успешно приняла роды. Вызов был на схватки, но процесс пошел так быстро, что 21-летней женщине пришлось рожать ребенка дома. Новорожденного мальчика принял фельдшер, затем младенца и маму доставили в роддом. Роды прошли нормально.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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