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Происшествия

В Кривом Роге медики не смогли спасти семью, два дня самостоятельно лечившуюся от отравления грибами

16:54 27 октября 2020
Грибы

В Кривом Роге семья отравилась грибами — мать и взрослая дочь умерли, глава семейства находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Как сообщают в Госслужбе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, люди отравились грибами, которые они собрали в лесу и без предварительной варки пожарили и съели.

Отмечается, что у всей семьи первые симптомы (боль в животе, тошнота, слабость, многократная рвота и понос) появились практически одновременно, однако люди не обратились к медикам — они пытались лечиться самостоятельно.

Лишь спустя двое суток они вызвали «скорую» — отравившихся увезли в больницу, но двух из них спасти не удалось.

В службе отмечают, что с начала 2020 года в Днепропетровской области уже зарегистрировано пять случаев отравлений грибами с девятью пострадавшими (в том числе и двумя детьми 13 и 10 лет).

Изображение Michal Jarmoluk с сайта Pixabay

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