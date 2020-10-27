Убийство повара в киевском ресторане: полиция рассказала, как ловила преступника

Возле киевского ресторана «Захади, дарагой» в районе проспекта Победы убили молодого повара. Как рассказала полиция, опросив очевидцев, работник ресторана грузинской кухни о чем-то поспорил с подошедшим мужчиной. Завязался конфликт, незнакомец несколько раз ударил повара ножом, и молодой мужчина, гражданин Грузии, скончался на месте.

Поиски убийцы продолжались четыре часа. Выйти на след помогли записи с камер наблюдения. Полицейские сосредоточились на том, чтобы найти машину, на которой скрылся подозреваемый.

«Мы установили маршрут передвижения подозреваемого и начали его преследовать. Ориентировку сразу передали коллегам из Киевской области», — рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Машину с подозреваемым — 40-летним гражданином Казахстана — и еще тремя мужчинами остановили на трассе в 55 километрах от Киева. Водителю и пассажирам было приказано выйти из автомобиля и лечь на землю.

Задержанный гость из Казахстана подозревается в умышленном убийстве (ст. 115 УК) и уже дает показания следователям. Тем временем полиция проверит законность пребывания иностранца на территории Украины.

Фото kyiv.npu.gov.ua

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