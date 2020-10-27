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Происшествия

Схватили за руку в последний момент: полиция показала, как спасала самоубийцу в Киеве

18:03 27 октября 2020
Задержание

Во вторник 27 октября, в Киеве женщина пыталась покончить жизнь самоубийством, но ее спасли правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба патрульной патрульная полиции.

В многоэтажке на улице Вишняковской женщина перелезла через поручни балкона на 12 этаже и собиралась прыгнуть. Полицию вызвал очевидцем происшествия, на место выехал экипаж патрульных.

Полицейские пытались уговорить женщину отказаться от самоубийства, но слова на нее не действовали. Она была настроена решительно и угрожала прыгнуть при приближении кого-то из посторонних.

Тогда правоохранители подкрались к балкону, на котором находилась женщина. Они успели схватить ее и предотвратить прыжок.

Затем инспекторы вызвали медиков, которые госпитализировали неудавшуюся самоубийцу.

Видео о предотвращении самоубийства:

Внимание: видео 18+.

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