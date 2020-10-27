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Происшествия

Представляясь работниками банков, аферисты зарабатывали на доверчивых клиентах полмиллиона гривен в день

18:25 27 октября 2020
колл-центр

В Виннице полиция и СБУ разоблачили аферистов, выдававших себя за банковских работников. Как говорят правоохранители, по самым скромным подсчетам, мошенники ежедневно выманивали у граждан более 500 тысяч гривен.

коллцентр

Схема, которую использовали преступники, не новая для Украины, но тем не менее оказалась рабочей. Около пяти месяцев мошенникам удавалось избегать наказания. Аферисты обманным путем заполучили базу клиентов банков и ежедневно совершали обзвон по списку телефонных номеров. Молодые люди выдавали себя за банковских работников и предлагали доверчивым пользователям оформить услугу страхования депозита. В процессе псевдобанкиры «уточняли» реквизиты платежных карт, пароли, под благовидным предлогом выспрашивали код, полученный клиентом на телефон и предупреждающий о готовящейся операции перевода средств.

Получив нужную информацию, мошенники переводили средства граждан на собственные счета. От аферистов пострадали клиенты украинских государственных и коммерческих банков, а также вкладчики иностранных финучреждений.

В СБУ выяснили, что за преступной схемой стояли два жителя Винницы и двое их сообщников из других областей. Злоумышленники наняли телефонных операторов — около 40 человек, преимущественно молодежи, и разработали для них подробную инструкцию по выманиванию личной и финансовой информации.

колл-центр

«Колл-центры» занимали два офиса в крупном бизнес-центре Винницы. При обыске в помещениях были найдены компьютеры и sim-карты (украинские и иностранные). Против аферистов открыто уголовное производство о кибермошенничестве (ч. 3 ст. 190 УК Украины). Статья предусматривает для виновных до восьми лет лишения свободы.

Напомним, «ФАКТЫ» выяснили, что преступная схема по выманиванию средств под условным названием «Звонок из банка» до сих пор входит в число самых распространенных у мошенников.

Фото vn.npu.gov.ua, ssu.gov.ua

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Представляясь работниками банков, аферисты зарабатывали на доверчивых клиентах полмиллиона гривен в день

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