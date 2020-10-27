Пытки в полиции Кагарлыка: одного из обвиняемых выпустили из-под стражи

Расследование громкого дела о пытках в полиции Кагарлыка затормозилось. А тем временем еще одного из четырех подозреваемых было решено отпустить из-под стражи. Об этом сообщила Злата Симоненко, адвокат женщины, пострадавшей от силовиков.

По словам адвоката, решение принял Голосеевский районный суд Киева. Симоненко не видит причин, почему судья решила смягчить условия для подследственного. «Интересно узнать, в чем же судья увидела необходимость изменения содержания под стражей», — говорит адвокат.

Напомним, в мае 2020 года жительница Киевской области заявила, что была избита и изнасилована в отделении полиции Кагарлыка. Проверка подтвердила причастность к инциденту двух полицейских — оперуполномоченного и начальника одного из секторов. Они были задержаны и помещены в СИЗО.

Позднее в число подозреваемых добавились еще двое сотрудников Кагарлыкского отделения полиции. Один с 3 июля был отпущен под круглосуточный домашний арест. Второй был арестован 2 июля, а 27 октября сотрудника полиции разрешили отпустить из следственного изолятора.

Фото Кагарлицьке відділення поліції/Facebook



39

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter