Ректор киевского вуза за мзду помогал иностранцам перебраться в страны ЕС

В Киеве задержали ректора вуза, устроившего из своего учебного заведения «перевалочный пункт» иностранцев в страны ЕС. Предполагается, что ректор действовал не сам, устанавливаются сообщники. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Следователи выяснили, что схема с легализацией иностранцев была нехитрой. Полагают, что ректор выдавал гражданам других государств приглашения на учебу. Иностранцы приезжали, получали вид на жительство в Украине, а потом уже с этими документами нелегально переправлялись в ЕС.

Оказывая «услуги», ректор не забывал и о своем вознаграждении. Руководителя вуза задержали как раз, когда ему передавали мзду в сумме 3200 долларов и 3500 грн.

Фото kyiv.gp.gov.ua

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