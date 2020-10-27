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Скандал на рынке "7-й километр": торговцы заблокировали спецназ СБУ, предпринята попытка самосожжения

22:32 27 октября 2020
рынок

В Одессе вечером 27 октября на популярном промтоварном рынке «Седьмой километр» вспыхнул конфликт, приведший к попытке самосожжения. Причиной стал приход на рынок вооруженных правоохранителей.

По словам местных предпринимателей, в один из магазинов, торгующий тканями и принадлежащий гражданину Турции, зашли неизвестные. Они представились «сотрудниками компетентных органов» и стали требовать от хозяина предъявить какую-то документацию.

«Называя себя проверяющими из налоговой, не предъявляли никаких документов, подтверждающих это. По их указанию в магазине начали конфисковать товар: рулоны тканей грузили в подогнанное авто», — рассказали предприниматели.

По словам свидетелей, владелец уговаривал «проверяющих» не уничтожать его бизнес, но доводы не подействовали. Тогда мужчина облил себя бензином и чиркнул зажигалкой.

На место вызвали скорую, полицию и спасателей. Практически одновременно на помощь соотечественнику прибыли представители турецкой общины. Они действовали решительно, даже не обращая внимания на то, что противостояли им бойцы спецподразделения «Альфа» (их можно было узнать по форме) и оперативники СБУ. И тех, и других попросту заблокировали в магазине и на территории рынка. Более того, люди стали буквально кидаться на сотрудников спецслужбы, которые уже намеревались применить оружие и заявили, что действуют по постановлению киевского суда.

Турецкого предпринимателя забрала карета «скорой помощи», а «Альфа» все же прорвала оцепление и вывезла товар. Пострадали несколько человек, трое протестующих задержаны.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали о разборках со стрельбой на промрынке «7-й километр».

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