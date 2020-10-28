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Происшествия

Свесила с 7-го этажа вниз головой: в Житомире женщина жестоко издевалась над щенком

5:35 28 октября 2020
Щенок из Житомира

Несмотря на то, что иногда собаки могут причинять вред человеку, в жизни встречается немало случаев, когда и отношение «двуногих» к друзьям нашим меньшим не поддается никакой логике или разумному объяснению.

Одно из таких из ряда вон выходящих происшествий случилось во вторник, 27 октября в Житомире, где женщина по непонятным причинам свесила маленького щенка за задние лапы из окна на седьмом этаже вниз головой, трясла его и угрожала бросить на асфальт.

Животное от ужаса скулило, пытаясь оказать горе-хозяйке хоть какое-то сопротивление.

Неистовый вой щенка слышали многие очевидцы жуткого инцидента, которые и выложили заснятое на телефон видео в Сеть.

«Казалось бы, что уже некуда, но нет. Человечество деградирует. Сердце стынет от увиденного, а она это делает своими руками», — подписала видео автор публикации в Facebook Виктория Воронкова.

Мнение Виктории разделяют многие очевидцы шокирующего ролика:

Видео настолько шокирующим, что к квартире хозяйки-садистки поспешили зоозащитники и просто неравнодушные граждане, а также прибыли правоохранители.

Дверь им открыл мужчина, который сначала отрицал факт издевательства над животным, а потом признался, что таким образом они, дескать, «хотели напугать щенка».

Позже выяснилось, что хозяйка щенка злоупотребляет алкогольными напитками и это не первый случай издевательства над животными, пишет местное издание times.zt.ua.

Волонтеры забрали собаку и отвезли ее на осмотр в ветеринарную клинику. Кроме того, на владельцев животного написали заявление за жестокое обращение.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в том случае, когда люди относятся к животным «по-человечески», те не только отвечают им взаимностью, но и помогают найти свое счастье и любовь. Поэтому всегда стоит быть людьми.

Фото: times.zt.ua

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