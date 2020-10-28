Поезд сошел с рельсов в Кривом Роге

Рано утром в среду, 28 октября, в Кривом Роге произошло чрезвычайное происшествие на железной дороге — с рельсов сошли 14 вагонов.

Как сообщают в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, ЧП произошло около 4:10 на околице города — вагоны товарного состава сошли с рельсов во время движения поезда.

«По предварительным данным, авария произошла вследствие разъединения сцепки между вагонами. На данный момент предпринимаются меры для ликвидации последствий аварии. Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства», — сообщают в полиции и добавляют, что, к счастью, во время чрезвычайного происшествия люди не пострадали.

Недавно подобное ЧП произошло на Днепропетровщине на перегоне Воскобойня — Верхнеднепровск. Летом этого года сошли с рельсов подвижные составы, двигавшиеся в обоих направлениях. Так, грузовой поезд остановился по срабатыванию автотормозов — был обнаружен сход с рельсов трех вагонов и груз (катанка), высыпавшийся на полотно. В это время встречный грузовой поезд применил экстренное торможение из-за наезда на рассыпанный груз — у локомотива сошла с рельсов первая колесная пара.

Фото ГУНП в Днепропетровской области.



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