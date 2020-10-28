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Происшествия

Взрыв произошел на газораспределительной станции в Харьковской области

13:15 28 октября 2020
Трубопровод

В среду, 28 октября, на Харьковщине произошел взрыв на территории газоперерабатывающей станции, расположенной в Дергачевском районе Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал Суспільне Харків.

Взрыв произошел в селе Березовское.

«Около 11:47 в службу 102 поступило сообщение диспетчера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о том, что на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв природного газа без последующего возгорания. Задымление составило около 200 кв. метров», — сообщили журналистам в полиции Харьковской области.

По предварительным данным, в результате взрыва на газоперерабатывающей станции, погибли два человека, еще девять — получили травмы, при этом среди них нет людей в тяжелом состоянии. Пострадавших госпитализируют. Сотрудники ГСЧС разбирают возникшие на месте взрыва завалы.

Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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