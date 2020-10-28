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Происшествия

Четырех рабочих "Киевводоканала" смыло в подземный коллектор: один из пострадавших в тяжелом состоянии

15:36 28 октября 2020
Спасатели

Стали известны подробности чрезвычайного происшествия в Киеве, где на улице Тростянецкой в коллекторе пострадали четверо работников «Киевводоканала».

Как сообщают в столичном главке ГосЧС, авария произошла около 11:00 — спасателям поступило сообщение об аварии в коллекторе на перекрестке улицы Тростянецкая и Харьковского шоссе.

«К месту вызова были направлены спасатели, которые установили, что сотрудники „Киевводоканала“ во время ремонтных работ были смыты большим напором холодной воды», — говорится в сообщении.

Пострадавших извлекли из коллектора и передали медикам. Троим оказали помощь на месте, а четвертого увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Напомним, что 28 октября ЧП произошло и на Харьковщине, где на территории газоперерабатывающей станции, расположенной в Дергачевском районе, произошел взрыв — погибли два человека, еще девять получили травмы

Фото ГУ ГосЧС в Киеве.

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