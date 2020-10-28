Недоношенного новорожденного ребенка тернопольчанка прятала в шкафу

Во вторник, 27 октября, в Тернополе обнаружили недоношенную 6-дневную девочку, которую мама прятала в шкаф. Об этом сообщает газета «Наш день».

Бригада скорой помощи выехала по вызову полиции на улицу Тарнавского. По словам роженицы и полицейских, роды прошли на дому 21 октября. При этом роженица не состояла на учете в женской консультации. У нее, кроме младенца, есть еще два сына.

Женщина держала новорожденную в шкафу, утверждая, что так спасала ребенка от холода. По ее словам, чтобы ребенок не замерз. Кормление выполнялось из шприца. Полицию вызвал муж роженицы, который вернулся из-за границы, сразу же вызвал полицию.

Медики скорой помощи оказали помощь пациентке и ослабевшему ребенку. Младенца и роженицу госпитализировали в городскую больницу.

Ранее новорожденную дочь морила голодом в шкафу женщина в России.

Фото: pixabay.com

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