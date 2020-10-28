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Происшествия

Трагедия на жилмассиве в Киеве: женщина выпала из окна многоэтажки

19:24 28 октября 2020
На месте инцидента

На столичном жилом массиве Позняки произошло смертельное ЧП — по улице Елены Пчилки выпала из окна молодая женщина.

Как сообщили в паблике Киев Оперативный, после падения она подавала признаки жизни, однако вскоре умерла.

У погибшей остались двое детей.

Причины трагедии пока не известны, однако в одном из комментариев пользователи сети сообщили, что 2 дня назад она похоронила мать.

Появились фото с места инцидента.

Медики оказались бессильны

Примечательно, что в этот же день произошел еще один случай трагичного падения - 44-летний преподаватель Национального университета биоресурсов и природопользования выпал из окна общежития по улице Генерала Родимцева (Голосеево). По информации Киев Оперативный, мужчина остался жив и был госпитализирован в критическом состоянии.

На месте трагедии

Напомним, 22 октября в Киеве погибли 29-летняя женщина и 6-летний ребенок, которые выпали из окна 9-го этажа в Соломенском районе.

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