В Киеве автобус снес остановку с людьми: есть жертвы
В среду, 28 сентября, в Киеве на Выдубичах маршрутный автобус врезался в остановку, где были люди, ожидавшие транспорт. Об этом сообщает Telegram-канал dtp.org.ua.
«Автобус на полном ходу снес остановку, на которой в этот момент были люди. Предварительно, есть пострадавшие», — говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли полиция и скорая помощь. Устанавливаются причины аварии.
«Киев Оперативный» сообщает на своей странице в Facebook, что автобус на полной скорости снес палатку с продуктами и сбил столб. Под колеса попала женщина, которая оказалась, к счастью, жива. Пострадал также мужчина.
По последней информации dtp.org.ua, вследствие аварии погиб один человек.
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