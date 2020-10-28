В Киеве автобус снес остановку с людьми: есть жертвы

В среду, 28 сентября, в Киеве на Выдубичах маршрутный автобус врезался в остановку, где были люди, ожидавшие транспорт. Об этом сообщает Telegram-канал dtp.org.ua.

«Автобус на полном ходу снес остановку, на которой в этот момент были люди. Предварительно, есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли полиция и скорая помощь. Устанавливаются причины аварии.

«Киев Оперативный» сообщает на своей странице в Facebook, что автобус на полной скорости снес палатку с продуктами и сбил столб. Под колеса попала женщина, которая оказалась, к счастью, жива. Пострадал также мужчина.

По последней информации dtp.org.ua, вследствие аварии погиб один человек.

Ранее под Киевом на дорогу выскочил лось и убил пассажира маршрутки.

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