Разборки на одесском рынке: «грабеж чистой воды» или «разоблачение преступной схемы»?

Конфликт на одесском рынке «7-й километр» разгорелся поздно вечером 27 октября между прибывшими туда представителями силовых структур и предпринимателями. Торговцы сообщают, что все происходило незаконно, под дулами десятков автоматчиков СБУшного спецназа.

«Это — грабеж чистой воды, который происходит уже не впервые: под новогодние праздники постоянно приезжает киевское СБУ и под видом следственных действий конфискует все подряд, — рассказывает председатель всеукраинского профсоюза предпринимателей «Едність» Ольга Костенко. — Взламывают ролеты и вывозят товары. Не только иностранных, а и отечественных предпринимателей.

Вчера (27 октября. — Ред.) поздно вечером я лично видела, как так называемые силовики, которые не представлялись и не предъявляли документы, по-бандитски взламывали контейнеры и складские помещения с разнообразными товарами. Его, без описи и понятых, закидывали в фуры и вывозили с территории. Все это — под дулами автоматов, расправляясь по ходу движения с протестующими предпринимателями…"

Предприниматели отмечают, что сотрудники СБУ и другие правоохранители вывезли не менее шести контейнеров товара. По предварительной информации торгующих на рынке, конфликт произошел на почве процессуальных действий в рамках уголовного производства якобы о злоупотреблении и неуплате налогов в особо крупных размерах одним из торговцев текстильной продукцией.

Как подчеркивают предприниматели, «в бумагах суда указан товар китайского предпринимателя, но почему-то силовики вскрыли контейнеры и склады других бизнесменов, изымали оттуда все подряд».

Также они утверждают, что проблемы с уклонением от налогов, на что «сквозь зубы ссылались силовики», возможно, имеются у поставщиков этих товаров, а у самих предпринимателей все в порядке и они не понимают, какие к ним претензии.

Пострадали, в частности, граждане Турции.

«Я десять лет работаю на этом рынке, никогда никого не обманул и не обидел, — возмущается Ойбек Тургунов. — Исправно плачу все налоги. Не понимаю, чем я так провинился, что со мной обращаются таким вот образом. Ущерб от этих деяний уже составил более 1,5 миллионов гривен. Кто и когда возместит их?!»

Жертвой стал и земляк Ойбека Себих Каракурт, торговая точка которого располагается по соседству.

«Именно у меня правоохранители разошлись по полной, — говорит Себих. — Изъяли товар, довели меня до состояния полного отчаяния. Готов был покончить с собой — облился бензином, но в самую последнюю секунду окружающие ребята не позволили поджечь себя. Все эти „маски-шоу“ довели меня до сердечного приступа, скорая помощь забрала в больницу…»

В среду, 28 октября, прокомментировали инцидент и в СБУ. Там утверждают, что была разоблачена масштабная схема незаконного импорта в Украину текстильной продукции стоимостью в сотни миллионов гривен.

«По версии следствия, руководство одного из металлургических заводов организовало сделку по искусственному созданию налогового кредита, который после возмещения государством переводили в наличные через фиктивные фирмы, а чиновники в налоговых системах незаконно меняли номенклатуру продукции», — заявляют в спецслужбе.

Отмечается, что в результате металлургический завод «на бумаге» изготавливал текстильную продукцию, а на самом деле товар ввозили контрабандой и реализовывали в Украине за наличные, в том числе на одесском рынке. По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный государству из-за этой схемы, достигает 140 млн гривен.

В ходе обысков изъяты оригиналы документации, черновые записи, компьютерная техника и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.

Между тем предприниматели возмущены действиями силовиков и намерены подавать иски в суды. Они настаивают на том, что даже карантин по коронавирусу не нанес им таких потерь, как действия украинских фискальных и силовых структур. Говорят, что именно из-за этого на известном промтоварном рынке, который нынче находится в «красной» карантинной зоне (территориально расположен в Овидиопольском районе Одесской области) творятся темные дела.

«Я обращаюсь лично к президенту, к руководителям силовых структур страны — прекратить произвол, который творится на промрынке „7-й километр“ уже много лет! Где предприниматели ведут честную предпринимательскую деятельность, а силовики перед каждым новым годом приезжают сюда, чтобы заниматься грабежами…» — заявила Ольга Костенко.



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