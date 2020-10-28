Скончался один из рабочих, пострадавших во время аварии на коллекторе в Киеве

Пострадавший при ремонте Новодарницкого коллектора сотрудник «Киевводоканала» скончался в реанимации. Об этом пресс-служба компании сообщила в Facebook.

«К сожалению, один из работников „Киевводоканала“, пострадавших вследствие инцидента на Тростянецкой, умер в реанимации. Лысюк Анатолий Петрович, 1959 г. р. работал у нас электрогазосварщиком VI разряда. Мы выражаем искренние соболезнования родственникам погибшего», — говорится в сообщении.

Еще один пострадавший остается в больнице, а третий лечится дома.

Авария произошла в 11:30 28 октября во время плановых ремонтных работ.



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