Прокуратура установила причину смертельного ДТП с автобусом на Выдубичах в Киеве

Стали известны причины смертельного ДТП с участием пассажирского автобуса у станции метро «Выдубичи». Как сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook, водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта, где стояли люди.

В результате аварии погиб мужчина 1977 года рождения, кроме того, травмы получили две женщины получили травмы 1963 года рождения и 1979 года рождения.

На месте инцидента

Уголовное производство начато по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о задержании водителя автобуса.

Напомним, в сентябре в Виннице остановку общественного транспорта, на которой были люди, разнес грузовик. К счастью, там обошлось без пострадавших.

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