28.34 / 28.53 33.13 / 33.54
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Умер пострадавший во время взрыва на газораспределительной станции на Харьковщине

10:32 29 октября 2020
Взрыв на газовой станции на Харьковщине

Увеличилось количество жертв взрыва на территории газоперерабатывающей станции, расположенной в Дергачевском районе Харьковской области, увеличилось до трех — в больнице умер один из пострадавших.

Как сообщает «Суспільне», не стало 61-летнего мужчины, получившего около 80% ожогов тела и многочисленные травмы.

Об этом сообщила пресс-секретарь Харьковского горсовета Ольга Мирошниченко. В больнице все еще остаются восемь пострадавших, четверо из которых находятся в ожоговом отделении, а двое — в реанимации.

Напомним, что в результате взрыва два человека погибли на месте, еще девять пострадали. Без газа оставались жители десяти поселков Харьковщины.

Ранее сообщалось о смерти сварщика, который пострадал во время ремонтных работ на столичном коллекторе. Людей смыло сильным потоком воды, один из них серьезно пострадал и был госпитализирован.

Фото ГУНП в Харьковской области.

152

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
оксана гайсинская

«Завтра – это вопрос?» Жена Кернеса опубликовала фото из Берлина

Усик&nbsp;— Чисора

Усик — Чисора: где и во сколько смотреть онлайн бой в супертяжелом весе

Бюллетени вынимают из урны на избирательном участке

Зеленский может объявить одновременно досрочные выборы и парламента, и президента, — Олег Саакян

Александр Чепурнов

Ученый повторно заразил себя COVID-19, оценивая шансы на выработку коллективного иммунитета – прогнозы неутешительны

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер