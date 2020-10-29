Умер пострадавший во время взрыва на газораспределительной станции на Харьковщине

Увеличилось количество жертв взрыва на территории газоперерабатывающей станции, расположенной в Дергачевском районе Харьковской области, увеличилось до трех — в больнице умер один из пострадавших.

Как сообщает «Суспільне», не стало 61-летнего мужчины, получившего около 80% ожогов тела и многочисленные травмы.

Об этом сообщила пресс-секретарь Харьковского горсовета Ольга Мирошниченко. В больнице все еще остаются восемь пострадавших, четверо из которых находятся в ожоговом отделении, а двое — в реанимации.

Напомним, что в результате взрыва два человека погибли на месте, еще девять пострадали. Без газа оставались жители десяти поселков Харьковщины.

Ранее сообщалось о смерти сварщика, который пострадал во время ремонтных работ на столичном коллекторе. Людей смыло сильным потоком воды, один из них серьезно пострадал и был госпитализирован.

Фото ГУНП в Харьковской области.



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