Смертельное ДТП в Харькове: автомобили дважды сбили 70-летнего пешехода

В четверг, 29 октября, в Харькове произошла авария, в результате которой погиб пенсионер. Об этом сообщает Национальная полиция Харьковской области.

На место происшествия выехали правоохранители. Они предварительно установили, что автомобиль «Hyundai» совершил наезд на 70-летнего пешехода. От удара мужчина упал на проезжую часть, после чего на него еще и наехал автомобиль «Suzuki», который двигался во встречном направлении.

Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть потерпевшего. От столкновения у автомобиля «Hyundai» оказался смят капот. Устанавливаются другие обстоятельства произошедшей аварии.

Ранее сообщалось, что в Киеве маршрутный автобус врезался в полную людей остановку, а также снес палатку с продуктами и сбил столб. Пострадало несколько человек, один — погиб.

Фото: Нацполиция

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