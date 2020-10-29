Устроившего смертельное ДТП на Выдубичах водителя автобуса задержали

Полиция Киева задержала 63-летнего водителя автобуса, устроившего смертельное ДТП в районе метро «Выдубичи» вечером 28 октября. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сообщила пресс-служба полиции в Facebook.

Продолжается досудебное расследование.

Патрульные провели тестирование задержанного на драгере и оно показало отрицательный результат на алкогольное опьянение.

Уголовное производство открыто по части 2 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, в результате аварии погиб мужчина 1977 года рождения, кроме того, травмы получили две женщины — 1963 года рождения и 1979 года рождения.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО, «ФАКТЫ»

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