Бывший коп пытался за миллион долларов купить должность начальника полиции Ровенской области

Взятку в миллион долларов США предлагали за назначение «нужного человека» начальником ГУ Нацполиции в Ровенской области. Об этом пресс-служба Офиса генерального прокурора сообщает в своем Facebook.

Следствие установило, что бывший сотрудник полиции не прошел аттестацию. После этого он и его сообщник предложили в одном из кабинетов Министерства внутренних дел 1 млн долларов должностному лицу Департамента кадрового обеспечения Нацполиции Украины.

Целью взятки было содействие бывшему правоохранителю в успешном прохождении конкурса на вакантную должность и дальнейшем восстановлении на работе, а также рекомендация по его назначению на должность начальника ГУ Нацполиции в Ровенской области. Причем рекомендация должна была подаваться главе Национальной полиции Украины.

Фото: pixabay.com и Офис генпрокурора

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