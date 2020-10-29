Руслан Ротань: «О том, что мою банковскую ячейку вскрыли, случайно узнал от знакомых»

«Я всегда думал, что, если честно зарабатываешь свои деньги, тебе нечего опасаться прихода правоохранительных органов. Увы, я ошибался, — написал Руслан Ротань на своей странице в Facebook. — 17 сентября следственная группа Государственной фискальной службы из Киева вскрыла мою ячейку в „ПриватБанке“ и забрала оттуда мои сбережения. По уголовному производству, не имеющему ко мне никакого отношения. Не поставив меня в известность. В результате треть изъятых денег „испарилась“ и не попала в протокол изъятия…» «ФАКТЫ» выяснили подробности этой странной ситуации.

В банке отказываются объяснять, почему не сообщили клиенту о вскрытии ячейки

По словам главного тренера молодежной сборной Украины по футболу Руслана Ротаня, он является клиентом «ПриватБанка» уже много лет и за все эти годы ни разу не было проблем. Вплоть до 17 сентября 2020 года, когда футболист случайно узнал, что его ячейку кто-то вскрывает без его ведома.

— В этом VIP-отделении банка в Днепре я обслуживаюсь еще с 2008 года, — рассказал «ФАКТАМ» Руслан Ротань. — С мая 2017 года по нотариальной доверенности пользовался ячейкой № 126, которую арендовал мой брат. А в октябре 2019 года банк предложил мне самому арендовать ячейку — и я арендовал ячейку № 7, в которой с тех пор хранил свои сбережения. Речь идет о крупной сумме в валюте. Был период, когда я довольно часто приходил в банк и открывал ячейку — тогда болел мой отец и постоянно нужны были деньги на его лечение. После смерти папы (отец Руслана Петр Ротань умер 30 мая 2020 года. — Авт.) я последний раз открывал ячейку 18 июня. Все сбережения были на месте. Я был уверен, что все в порядке.

О том, что в отделении банка что-то происходит и там находятся сотрудники полиции, 17 сентября узнал случайно — от знакомых. Тут же позвонил в банк. Долго не мог дозвониться. Ближе к вечеру мне наконец ответила менеджер. И сообщила, что мою ячейку, оказывается, вскрыли! «Что значит вскрыли? — говорю. — Без моего ведома?! Это как?» «Все объяснения будут завтра», — коротко ответила менеджер.

Но когда на следующий день я приехал в банк, никто не дал мне вразумительных объяснений. Узнал только, что моя ячейка теперь пуста, а деньги изъяли представители правоохранительных органов. На каком основании, неизвестно. До сих пор непонятно и то, почему банк вовремя не уведомил меня о происходящем. Почему менеджер не позвонила и не сообщила, что мою ячейку кто-то вскрывает? По закону и по договору аренды ячейки они обязаны были это сделать! В банке, сославшись на тайну следствия, заявили, что больше не могут мне ничего сказать. Посоветовали прислать им официальный запрос. Я тут же это сделал, а вечером получил официальный ответ о том, что… банк не имеет права давать мне подобную информацию. Вот и все объяснения.

Руслану Ротаню удалось выяснить, что деньги из его ячейки изъяла налоговая полиция в рамках расследования уголовного производства. И касается это уголовное производство не футболиста, а должностных лиц Днепровского горсовета, которых подозревают в отмывании средств и неуплате налогов. В рапорте следователя (этот документ есть в распоряжении «ФАКТОВ») названы фамилии подозреваемых лиц несколько десятков предприятий, через которые, как предполагает следствие, чиновники отмывали деньги. При этом фамилия Ротань нигде не фигурирует.

Но указано, что, по оперативной информации, именно в банковской ячейке № 7 «могут находиться денежные средства, сим-карты, документы, жесткие диски, которые могут содержать информацию о противоправной деятельности подозреваемых».

«По факту исчезновения моих средств ГБР открыло уголовное производство, в котором я признан потерпевшим», — говорит Руслан Ротань

Почему именно ячейка № 7, если ее с октября 2019 года арендует Руслан Ротань, а не кто-либо из фигурантов уголовного производства? На этот вопрос ответа нет. Более того, сейчас представители правоохранительных органов заявляют, что якобы вообще не знали, кто арендует эту ячейку. Тем не менее все равно решили ее вскрыть.

«Не исключено, что я стал жертвой какой-то мошеннической схемы»

— В налоговой полиции нам сказали, что следователь запрашивал у банка информацию о пользователе ячейки, но банк назвать данные клиента отказался, ссылаясь на отсутствие в определении суда обязанности банка предоставлять такую информацию и банковскую тайну, — комментирует ситуацию адвокат Руслана Ротаня Ирина Гулая.

— То есть сотрудники налоговой полиции вскрыли ячейку, не зная даже, кто ее арендует?

— Получается, что так. При этом они утверждают, что действовали в рамках закона. Якобы к ним поступила оперативная информация о том, что именно в этой ячейке могут находиться предметы, имеющие отношение к вышеупомянутому уголовному производству. И что они обязаны были эту оперативную информацию проверить. Откуда им могла поступить такая информация (особенно учитывая банковскую тайну, на которую неоднократно ссылался банк), не известно.

— Какое отношение Руслан Ротань имеет к Днепровскому горсовету или к предприятиям, которые перечислены в рапорте следователя?

— Никакого. Руслан занимается исключительно спортивной карьерой, не имеет никакого отношения к горсовету и ни разу даже не слышал о предприятиях, упомянутых в рапорте следователя. Руслан без проблем смог доказать происхождение своих средств. Но даже после того, как сделал это, прокуратура все равно пыталась арестовать изъятое у него имущество.

Первый раз прокуратура попыталась это сделать еще до того, как допросили Руслана. Но суд не удовлетворил ходатайство, так как были нарушены нормы Уголовно-процессуального кодекса Украины (в тот день в Днепре провели порядка пяти обысков, и прокурор объединил изъятое в пяти разных местах имущество в одно ходатайство, что противоречило законодательству). Затем допросили Руслана, который доказал происхождение своих средств. Казалось бы, все стало ясно и Руслану должны были вернуть его деньги. Но прокурор все равно заявил повторное ходатайство об аресте изъятых из ячейки № 7 средств!

То есть следствие уже знало, кто собственник, и законность происхождения денежных средств была подтверждена. Но прокуратура продолжала настаивать на аресте изъятого у Руслана имущества.

— Чем прокурор это аргументировал?

— В судебном заседании прокурор не озвучил ни единого аргумента или доказательства того, что деньги Руслана могут иметь отношение к уголовному производству. Шевченковский районный суд поставил законную точку в этом деле и вернул Руслану его деньги и документы. Следствие свою ошибку так и не признало — они по-прежнему утверждают, что действовали в рамках закона, проверяя неизвестно откуда поступившую оперативную информацию. Но хуже всего то, что часть денег Руслана пропала.

— Как это произошло?

— Мы пока сами этого не знаем. Но не хватает третьей части от суммы, которую Руслан держал в ячейке. Речь идет о крупной сумме. Исчезнувшая часть средств не зафиксирована в протоколе изъятия. Налоговая полиция проводила видеофиксацию обыска. На видео видно, как следователь пересчитывает деньги сначала вручную, затем еще и на счетной машинке. И у него получается именно та сумма, которая значится в протоколе обыска. А вот куда при этом делась еще треть сбережений Руслана — неизвестно. Когда Руслан 18 июня последний раз открывал свою ячейку, там была вся сумма.

— Когда исчезла третья часть сбережений Руслана? Во время обыска (хотя обыск фиксировался на видео) или еще раньше?

— Ячейка открывается двумя ключами: один находится у представителя банка, второй — у клиента. Когда клиент хочет ее открыть, ему приходит sms-сообщение с кодом, на основании которого ему уже предоставляют доступ к ячейке. Но, кстати, 17 сентября, когда правоохранительные органы вскрыли ячейку, Руслану не приходило никаких сообщений. А так как часть денег пропала, нам теперь важно знать, что происходило с этой ячейкой начиная с 18 июня — с того дня, когда Руслан последний раз ее открывал. Не открывал ли ее кто-либо еще? Для этого мы запросили у банка доступ к записям с камер видеонаблюдения. Посмотрев эти записи, мы узнали бы, что происходило с ячейкой все это время. Но банк нам отказал. Банк проигнорировал уже три моих адвокатских запроса, что выглядит очень странно.

После того как Руслан Ротань написал о произошедшем в Facebook, в «ПриватБанке» сделали по этому поводу заявление. В банке говорят, что действовали в рамках закона. «ПриватБанк» работает исключительно в рамках действующего законодательства и выполнил постановление суда о проведении следственных действий в отношении сейфового ящика. При этом в постановлении суда не были указаны данные владельца, а только номер ящика депозитария банка, — сообщает пресс-служба финансового учреждения. — Открытие сейфовой шкатулки проводилось с ведением видеозаписи, с составлением описи содержимого, более того, в ящике находился листок учета прихода и расхода денег, и остаток в нем совпадал с тем, что было изъято и внесено в опись правоохранителями".

Однако Руслан и его адвокат настаивают на том, что в действиях сотрудников банка все же есть нарушения.

— Банк нарушил закон, не уведомив Руслана о том, что правоохранительные органы изымают средства из его ячейки, — объясняет Ирина Гулая. — Даже в договоре с клиентом указано, что банк имеет право открыть сейфовую ячейку без присутствия клиента по запросу правоохранительных органов, но исключительно для описи содержания ячейки, а не для изъятия. Здесь же было именно изъятие. И у банка было предостаточно времени, чтобы уведомить о происходящем Руслана. Когда только начинался обыск, сотрудники банка сказали, что им нужен час для того, чтобы привезти ключ от ячейки из главного офиса. Неужели за этот час нельзя было позвонить клиенту?

— Сейчас по факту исчезновения моих средств ГБР открыло уголовное производство, в котором я признан потерпевшим, — говорит Руслан Ротань. — Надеюсь, в ходе расследования выяснится, куда делись деньги. Вся эта история со вскрытием ячейки в рамках не имеющего ко мне никакого отношения уголовного производства очень странная. Слабо верится в то, что сотрудники правоохранительных органов просто ошиблись. Не исключено, что я стал жертвой какой-то мошеннической схемы.

Возможно, кто-то знал, что у меня хранится крупная сумма денег, и поэтому выбор пал именно на мою ячейку. Самое ужасное, что такая ситуация может произойти с каждым, кто арендует ячейку в банке. Ты думаешь, что твои сбережения надлежащим образом защищены, а в это время кто-то без твоего ведома может их забрать.

Пытаясь выяснить, почему все же следствие заинтересовала именно ячейка № 7 (арендатор которой ни в каких уголовных производствах не фигурирует), «ФАКТЫ» направили запрос в Государственную фискальную службу Украины. Но на момент выхода статьи ответа не получили.

Фото со страницы Руслана Ротаня в Facebook

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