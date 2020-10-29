Жителя Кременчуга, заживо сжегшего свою жену, приговорили к пожизненному заключению

Мужчина, который поджег свою бывшую жену, остаток жизни проведет за решеткой, сообщили в Полтавской областной прокуратуре.

Напомним, 4 июня 2020 года мужчина пришел в магазин, где работала его жена, облил ее легковоспламеняющимся веществом и поджег.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшая получила термические ожоги около 80 процентов поверхности тела. От полученных ожогов 38-летняя женщина скончалась. Мотивом такого поступка стало желание женщины официально развестись.

Учитывая, что магазин находится на первом этаже жилого дома, была опасность и для других людей.

Во время осмотра места происшествия из сумки обвиняемого правоохранители изъяли нож, который, согласно заключению эксперта, является холодным оружием.

Подробно об этом трагическом случае в материале «ФАКТОВ».

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