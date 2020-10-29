28.35 / 28.54 33.10 / 33.51
Киев: +8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Жителя Кременчуга, заживо сжегшего свою жену, приговорили к пожизненному заключению

17:21 29 октября 2020
задержание

Мужчина, который поджег свою бывшую жену, остаток жизни проведет за решеткой, сообщили в Полтавской областной прокуратуре.

Напомним, 4 июня 2020 года мужчина пришел в магазин, где работала его жена, облил ее легковоспламеняющимся веществом и поджег.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшая получила термические ожоги около 80 процентов поверхности тела. От полученных ожогов 38-летняя женщина скончалась. Мотивом такого поступка стало желание женщины официально развестись.

Учитывая, что магазин находится на первом этаже жилого дома, была опасность и для других людей.

Во время осмотра места происшествия из сумки обвиняемого правоохранители изъяли нож, который, согласно заключению эксперта, является холодным оружием.

Подробно об этом трагическом случае в материале «ФАКТОВ».

73

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Усик&nbsp;— Чисора

Усик — Чисора: где и во сколько смотреть онлайн бой в супертяжелом весе

оксана гайсинская

«Завтра – это вопрос?» Жена Кернеса опубликовала фото из Берлина

Валерий Бабич

От коронавируса умер известный бизнесмен и экс-нардеп Валерий Бабич

Даниил и Юлия Приваловы

Невестка Кернеса опубликовала фото со свадьбы

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер