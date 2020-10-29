Известного спортсмена-экстремала сбила машина на трассе Киев — Одесса: мужчина в тяжелом состоянии

Неоднократный чемпион Одесской области по бегу, экстремальных состязаний по бегу с препятствиями и многих других спортивных квестов Олег Мамонтенок стал жертвой ДТП и находится в тяжелом состоянии. В среду, 28 октября, на трассе Одесса-Киев неподалеку от Умани его сбил автомобиль. Об этом сообщил друг и соратник потерпевшего Евгений Лата, известный в Украине профессиональный спелеолог, альпинист, марафонец и трейлраннер.

По информации Евгения, у Олега — перелом основания черепа, он пребывает в коме.

«Это был умышленный наезд, но, так как еще работает следствие, у меня нет полной картины действий, — написал 29 октября Лата на своей странице в Fecebook. — Состояние Олега стабильно тяжелое. Кома и перелом основания черепа. Ночь прошла в бреду и болях. Пока никаких прогнозов от докторов, готовимся к транспортировке в Одессу. Поддержите нашего Мамонта, чемпиона Одесской сотки, Железного Человека, чемпиона Race Nation и многих лиг квеста!»

В полиции никаких комментариев по поводу данного ДТП не дают. Стало известно, что виновник случившегося задержан, в соответствии со ст. 208 УПУ Украины.

Олег Мамантенок известен не только своими спортивными достижениями. В тяжелом для нашей страны 2015-м году, ко Дню независимости он поднял государственный флаг Украины над Одессой, прикрепив его на верхушке 160-метровой радиовышки (на фото в заголовке). Напомним, в городе тогда было совсем неспокойно, сторонники «русского мира» то и дело устраивали провокации и подрывы.

Олег Мамонтенок

Сродни Олегу и его друг Евгений Лата, который проводит в среднем по 8 месяцев в году в поездках и экспедициях. Например, побывал в самой глубокой пещере мира Крубера-Воронья, на семитысячниках Памира, исследовал древние подземные захоронения людей в Европе, год прожил в Африке.

Он же — известный волонтер, отснял, в частности, ряд фильмов цикла «Сердце Волонтера». Съемки проходили в «горячих точках». Например, поселке Пески, в двух километрах Донецка.

«Через несколько дней или неделю ты вернешься в сознание и прочитаешь историю очередного квеста, в котором ты борешься за победу, а мы вместе с тобой, — пишет Евгений в Facebook, стремясь вселить надежду в друга и как-то успокоить себя. — Ты будешь гордиться тем, что все твои друзья из разных городов Украины бросились к тебе на помощь: кто-то организовал транспортировку, кто-то нашел лучших нейрохирургов, кто-то искал адвокатов, кто-то общался с полицией и следователем, а кто-то держал всю ночь твою руку во время ночных кошмаров.

Ты восстановишься и продолжишь подготовку к гонкам и марафонам, а сегодняшняя ночь станет крутой историей в твоей биографии".

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