Элитные авто в центре Одессы поджигал пожарный — профессионально и под заказ

В четверг, 29 октября, по подозрению в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины) полиция задержала сотрудника одного из подразделений Главного управления ГСЧС Днепропетровской области. Он — основной участник поджога трех элитных автомашин в Одессе.

Как сообщили в прокуратуре Одесской области, установлено, что пожарный вместе с двумя сообщниками получали конкретные заказы.

«В период с декабря 2019 года по апрель 2020-го „гастролеры“ с Днепропетровщины за денежное вознаграждение совершили поджог трех элитных авто в центре Одессы. В результате, автомобили полностью уничтожены, их владельцам нанесен ущерб на общую сумму более 1 млн гривен», — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что 29 октября профессиональному пожарному-спасателю сообщено о подозрении. В ближайшее время его должны доставить в Одессу под конвоем, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Двое сообщников пожарного, причастные к поджогам, уже находятся за решеткой.

Представитель ведомства также уточнил, что уничтоженные иномарки принадлежали предпринимателям. Наказание за это преступление — 10 лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в центре Одессы сожгли автомобиль известного активиста, а под Одессой обстреляли и подожгли авто известного адвоката: момент попал на видео.



158

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter