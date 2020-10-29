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Происшествия

В Украину с партией бананов пытались ввезти «фирменный» кокаин эквадорского наркосиндиката

20:02 29 октября 2020
кокаин задержали в Одессе

В четверг, 29 октября, вечером правоохранители задержали большую партию тяжелого наркотика, прибывшего с грузом на судне из Южной Америки в порт «Южный» (под Одессой).

«Наркотик перемещен в Украину контрабандой из Республики Эквадор в контейнере с бананами. Это выяснилось в ходе углубленного таможенного досмотра контейнера, в технологических полостях которого правоохранители обнаружили 45 брикетов с белым порошком. На поверку это оказался расфасованный кокаин», — сообщили в Одесском погранотряде.

Отмечается, что на большинстве выявленных брикетов — фирменная маркировка в виде букв и цифр, указывающих на принадлежность к определенному наркосиндикату.

По предварительным подсчетам, стоимость изъятой партии кокаина составляет более 10 млн долларов.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в наркобизнесе. Проверяется возможная причастность к контрабанде наркотика сотрудников контролирующих органов.

Отметим, это уже вторая большая партия кокаина, которую выявили правоохранители в этом месяце в Одессе. 24 октября задержали четырех граждан Израиля по подозрению в контрабанде более 120 кг этого наркотика. Установлено, что в конце августа группа злоумышленников переместила с сокрытием от таможенного контроля указанный наркотик в контейнере из Перу через Одесский морской торговый порт.

Стоимость изъятой партии кокаина на «черном рынке» составляет ориентировочно 40 млн долларов. Задержанные иностранцы специально прибыли в Одессу за своим «товаром».

Суд арестовал подозреваемых, они находятся в СИЗО. Идет расследование.

Напомним, в начале сентября кокаин уже пытались переправить в Украину с партией бананов. А на днях правоохранители блокировали в Одессе транзит через нашу страну 750 килограммов психотропного вещества — каптагона, известного как «боевой наркотик Исламского государства».

Фото: Нацполиции

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