Пока врачи спасали жизнь пациентке, их обокрала выпущенная на свободу рецидивистка

В ночь на 28 октября в больнице Вознесенска Николаевской области врачи спасали от сильного кровотечения женщину. До этого пациентка благополучно перенесла кесарево сечение и родила ребенка. Но затем она сломала ногу и ей снова потребовалась операция.

Именно во время этой операции в ординаторскую, где медперсонал оставил свои вещи, наведалась воровка и основательно перелопатила сумки врачей и медсестер. Ее добычей стал кошелек с деньгами, наушники и косметика.

Воровку вычислили, благодаря камерам видеонаблюдения. Спустя несколько часов ее задержала полиция.

По словам медиков, за последнее время в больнице прокатилась волна краж, от которых пострадали как сотрудники, так и пациенты.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, задержанной воровкой оказалась 34-летняя местная жительница. На момент совершения последнего преступления она была приговорена за кражи, к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы, но «уклонялась от наказания», находясь на воле и продолжая преступный промысел.

На время следствия она будет находиться за решеткой.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как в Одессе мужчина сам нашел воровку, укравшую у него две недели назад в Киеве деньги, мобильный телефон и банковские карточки.



Фото с сайта Нацполиции

248

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter