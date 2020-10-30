В Бабьем Яре надругались над памятником ОУН

В Киеве произошел очередной акт вандализма. Неизвестные в Бабьем Яре разбили памятную плиту с именами бойцов ОУН, которых немцы расстреляли в 1941—1942 годах. Об этом в Facebook сообщил Богдан Червак.

На снимке видно, что плита, на которой высечены фамилии, разбита молотком, облита красной краской и сверху положено орудие, которым пытались уничтожить памятник.

Червак отметил, что уже не в первый случай. Раньше разбивали памятный Крест, неоднократно поджигали его и пытались срезать, плиты били и обливали краской.

Полиция ни разу не находила преступников.

«Очевидно, что акт вандализма совершили враги независимой Украины, которые боятся украинских националистов даже мертвыми. Плиту восстановим, память сохраним, врагов накажем!», — пишет Червак.

О трагедии Бабьего Яра в материале «ФАКТОВ».

Фото facebook.com/bogdanchervak

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