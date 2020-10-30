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Происшествия

Повешенного молодого человека нашли в Харькове

14:37 30 октября 2020
Петля

В Харькове на улице Одесской обнаружили повесившегося молодого мужчину. Об этом информирует Telegram-канал «Труха».

«Около карьера, повесился молодой парень», — говорится в сообщении.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Подробности происшествия и информация о личности самоубийцы пока не сообщаются.

Напоминаем, за несколько дней до этого патрульные полицейские буквально чудом спасли самоубийцу в Киев. Правоохранители успели схватить женщину, которая уже прыгнула с балкона 12-го этажа.

Ранее сообщалось о жутком происшествии, которое произошло в штате Вашингтон. Дипломированный психотерапевт застрелила своих семилетних дочерей-двойняшек — в момент убийства девочки спали в кроватях. Затем мать покончила с собой. При этом раньше убийца профессионально «оказывала психологическую помощь» подросткам и семейным парам.

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