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Происшествия

На Харьковщине 9-летний ребенок потерял руку в результате взрыва неизвестного предмета

15:53 30 октября 2020
скорая

В селе Коробочкино на Харьковщине произошел несчастный случай, в результате которого серьезно пострадал ребенок.

Как сообщили в областном главке полиции, сообщение о ЧП поступило 30 октября в 10 часов утра от спасателей.

Выехавшие на место правоохранители предварительно установили, что 9-летний мальчик играл во дворе частного дома. Во время игры он бросил неизвестный предмет в забор, в результате чего тот взорвался.

Ребенка с рваными ранами щеки, голени, пальцев руки, а также с травматической ампутацией правой кисти доставили в больницу.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ», hk.npu.gov.ua/




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