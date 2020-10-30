Люди разбегались в панике: появилось видео смертельной аварии на Крещатике

Момент смертельного ДТП на Крещатике в Киеве попал на уличные камеры наблюдения. Судя по видео, жертв могло быть гораздо больше, поскольку возле стелы на Майдане было очень оживленно, но люди вовремя увидели или услышали приближающийся автомобиль и успели убежать. В патрульной полиции Киева говорят, что 66-летний водитель Land Rover был трезв, а вот машина по неизвестным причинам потеряла управляемость.

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В результате ДТП смертельные травмы получили двое человек, еще троих увезли в больницу. Сбив знак остановки общественного транспорта, автомобиль выехал на проезжую часть, помял как минимум четыре машины и только после этого остановился.

Видео c Крещатика о последствиях аварии приводит Telegram-канал Труха.

Видео 18+

Движение по Крещатику перекрыто. Водителя Land Rover допрашивает полиция. Алкотест водитель сдал на месте, прибор показал 0,00 промилле.

Видео содержит нецензурную лексику

Напомним, ДТП случилось около 16 часов 30 октября.

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