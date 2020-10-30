28.37 / 28.57 33.00 / 33.40
Киев: +11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Люди разбегались в панике: появилось видео смертельной аварии на Крещатике

17:18 30 октября 2020
майдан

Момент смертельного ДТП на Крещатике в Киеве попал на уличные камеры наблюдения. Судя по видео, жертв могло быть гораздо больше, поскольку возле стелы на Майдане было очень оживленно, но люди вовремя увидели или услышали приближающийся автомобиль и успели убежать. В патрульной полиции Киева говорят, что 66-летний водитель Land Rover был трезв, а вот машина по неизвестным причинам потеряла управляемость.

Видео 18+

В результате ДТП смертельные травмы получили двое человек, еще троих увезли в больницу. Сбив знак остановки общественного транспорта, автомобиль выехал на проезжую часть, помял как минимум четыре машины и только после этого остановился.

Видео c Крещатика о последствиях аварии приводит Telegram-канал Труха.

Видео 18+

Движение по Крещатику перекрыто. Водителя Land Rover допрашивает полиция. Алкотест водитель сдал на месте, прибор показал 0,00 промилле.

Видео содержит нецензурную лексику

Напомним, ДТП случилось около 16 часов 30 октября.

590

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Усик&nbsp;— Чисора

Усик — Чисора: где и во сколько смотреть онлайн бой в супертяжелом весе

майдан

Люди разбегались в панике: появилось видео смертельной аварии на Крещатике

гроб накрытый флагом США

Названа причина гибели сотрудницы посольства США в Украине

На месте происшествия

Крупная авария в центре Киева: очевидцы сообщают о жертвах

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер