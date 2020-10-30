Силовики избили протестующих под зданием КСУ, — соцсети

Возле здания Конституционного суда, где проходила акция протеста, жестко задержали некоторых участников. Как написал в своем Facebook журналист Руслан Горовой, пятеро неизвестных без опознавательных знаков напали на двоих парней и девушку, которые возвращались домой после участия в акции, и надели на одного из них наручники

По словам журналиста, в дело вмешались прохожие, после чего четверо нападавших убежали, а пятый — назвался сотрудником уголовного розыска, но не предъявил документов.

«Приехал автобус спецназовцев из-под КС. Юношей снова скрутили, забросили в автобус со словами «в райотделе разберемся», — написал Горовой.

Активист Автомайдана Алексей Гриценко написал в Facebook, что одного из участников акции при первой попытке задержания избили в подъезде дома. Это происходило в 300 метрах от КСУ.

«Даже теоретически, если он преступник, это не дает права так себя вести», — утверждает Гриценко.

Напоминаем, протесты возле КСУ происходили из-за скандального решения, принятого судьями.

Фото: скриншот с видео Алексея Гриценко

350

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter