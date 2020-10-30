Причиной трагедии на Крещатике стала потеря сознания водителем машины-убийцы, — СМИ
Смертельное ДТП на Крещатике 30 октября могло случиться по причине того, что 66-летний водитель Land Rover потерял сознание. Такую версию обнародовал Obozrevatel, ссылаясь на свои источники.
К моменту прибытия на Майдан полицейских водитель уже был в сознании и согласился пройти тест на алкоголь. Было сделано несколько попыток, прибор зафиксировал 0,00 промилле. Водитель, рассказывая об аварии, также предположил, что на какой-то момент отключился.
На видео, обнародованном Патрульной полицией Украины, видно, что автомобиль подъехал со стороны улицы Институтской, заехал в пешеходную зону, протаранил припаркованную машину и сместил ее на проезжую часть и только после этого пронесся по пешеходному пространству у стелы Независимости.
В ДТП погибли двое человек. Троих увезли в больницу с травмами.
Фото shevchenkivskepolice/Facebook400
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