Причиной трагедии на Крещатике стала потеря сознания водителем машины-убийцы, — СМИ

Смертельное ДТП на Крещатике 30 октября могло случиться по причине того, что 66-летний водитель Land Rover потерял сознание. Такую версию обнародовал Obozrevatel, ссылаясь на свои источники.

К моменту прибытия на Майдан полицейских водитель уже был в сознании и согласился пройти тест на алкоголь. Было сделано несколько попыток, прибор зафиксировал 0,00 промилле. Водитель, рассказывая об аварии, также предположил, что на какой-то момент отключился.

На видео, обнародованном Патрульной полицией Украины, видно, что автомобиль подъехал со стороны улицы Институтской, заехал в пешеходную зону, протаранил припаркованную машину и сместил ее на проезжую часть и только после этого пронесся по пешеходному пространству у стелы Независимости.

В ДТП погибли двое человек. Троих увезли в больницу с травмами.

Фото shevchenkivskepolice/Facebook

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