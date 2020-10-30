До беды оставались считаные минуты: в пригороде Одессы спелеолог спас мальчика, зависшего на отвесной стене

В пригороде Одессы спелеолог Владислав Масленко спас подростка, застрявшего при подъеме на Куяльницкую стену, где тренируются экстремалы. Двое юных «альпинистов» пытались покорить «вершину», взбираясь по стене без всякой страховки. Один из них завис, в прямом смысле слова, на полпути.

Благо на месте ЧП оказался Владислав Масленко, опытный спелеолог — специалист, изучающий подземные пространства, пещеры. «Как выяснилось, ребята пытались лезть наверх, но не получилось. Вниз — уже тоже. Одному пареньку удалось спуститься, и он позвал нас на помощь. Я подлез под зависшего пацана и сыграл роль самодвижущейся лестницы. Он более часа простоял на стенке, был почти без сил…» — рассказал Владислав Масленко.

К тому времени ребенок уже с трудом держался.

«Мальчик был обессилен: не мог уже ни вверх, ни вниз, — добавляет свидетель ЧП Анна Калинюк. - Не могу забыть, как у него дрожали ноги от напряжения, он еле держался… Если бы не Влад, он бы попросту сорвался с высоты… До беды оставались считаные минуты».

К счастью, все закончилось благополучно. Спасатель и спасенный договорились не обнародовать личные данные будущего скалолаза. Хотя суть, естественно, не в этом.

Справка «ФАКТОВ» Куяльницкая стенка располагается на территории одноименного известного курорта и грязелечебницы, построенных в 1894 году. Над лечебницей возвышается арка с двумя опорными стенами. Несмотря на то, что неподалеку располагается самая низкая точка в Украине — минус пять метров от уровня моря, альпинисты, скалолазы, представители других экстремальных видов спорта используют эти стены для тренировок на высоте. Высота стен — больше шестиэтажного дома.

На стене часто крошатся и выпадают камни, что делает занятия более экстремальными и готовит спортсменов к настоящим горным условиям.

Здесь проводятся областные чемпионаты по горному туризму, соревнования по спасательным работам. Все участники используют, как правило, страховку.

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