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Происшествия

Трагедия под Одессой: поезд сбил пожилых супругов, женщина погибла на месте

21:42 30 октября 2020
рельсы

В Одесской области на перегоне Путевой пост 25 км — Аккаржа возле поселка Великодолинское (Овидиопольский район) маневровый тепловоз сбил мужчину и женщину.

Пожилые супруги переходили пути и не обратили внимания на приближающийся поезд. Мужчина оступился и упал на рельсы, жена бросилась ему помогать, пыталась поднять его на ноги, но сама попала под тепловоз.

Как подчеркивают в одесском филиале «Укрзалізниці», пара пересекала пути в неустановленном месте.

«Машинист на скорости 58 км/час применил экстренное торможение для предотвращения наезда. Однако не допустить такой исход было невозможно: женщина 1940 г. р. от полученных травм скончалась мгновенно на месте происшествия, а ее мужа, 1937 г. р. с серьезными травмами позвоночника доставили в больницу», — уточнили в «Укрзалізнице».

В полиции готовятся расследовать дело по ч. 3 ст. 276 УК Украины (нарушение правил безопасности на железнодорожном транспорте).

С начала года на территории, обслуживаемой Одесской железной дорогой, были травмированы 47 человек, из них 27 — смертельно. Пострадали двое детей. В прошлом году трагических случаев также было немало. Пострадали 64 гражданина (в том числе 10 детей), смертельные травмы получили 42 человека (включая троих несовершеннолетних).

В большинстве несчастных случаев на железной дороге вина лежит на самих потерпевших, игнорирующих правила. Основная причина трагедий — хождение по рельсам и переход железнодорожных путей в неустановленном месте.

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Трагедия под Одессой: поезд сбил пожилых супругов, женщина погибла на месте

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