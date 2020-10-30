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Происшествия

Высокопоставленного чиновника Фискальной службы поймали на взятке в 200 тысяч долларов

21:59 30 октября 2020
задержание

В Киеве спецназ Госбюро расследований задержал высокопоставленного налоговика. Руководителю главуправления противодействия экономическим правонарушениям должны были передать 100 тысяч долларов. Представителя Фискальной службы взяли «на горячем», в момент получения денег. Об этом сообщает ГБР.

Солидная сумма в долларах была платой налоговику за закрытие дела. Незадолго до этого фискальная служба пришла с обыском на фармпредприятие, реквизировала у компании документы и открыла уголовное производство. За то, чтобы закрыть расследование, чиновник потребовал 200 тысяч долларов двумя траншами. Бизнесмены сделали вид, что согласились на такие условия, а в момент передачи денег подоспели спецназовцы ГБР.

Пока решается вопрос, по какой статье квалифицировать действия чиновника. Будет ли он арестован, решится на судебном заседании.

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