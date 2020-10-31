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Происшествия

В жуткой автокатастрофе в Измаиле пострадала компания молодежи: первые фото с места трагедии

9:25 31 октября 2020
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В Измаиле Одесской области случилось страшное ДТП. На проспекте Мира — любимом месте ночных гонщиков — слетело с дороги авто с компанией молодежи. Машина сбила уличный фонарь, въехала в дерево и опрокинулась. Об этом сообщает Измаил Сегодня.

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В результате ДТП погибли двое человек. Одного уже опознали как 19-летнего жителя города. Остальные находившиеся в Citroen выжили, но получили серьезные травмы. В тяжелом состоянии в реанимации находится девушка 25 лет. Также в городскую больницу был доставлен мужчина 34 лет с сотрясением мозга. Его состояние оценивается как средней тяжести. Еще двое находившихся в авто были осмотрены медиками, получили первую помощь и отпущены лечиться домой.

Спасатели рассказали, что машину от удара настолько смяло, что водителя и пассажиров пришлось извлекать из груды металла специальным инструментом.

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Специалисты выясняют, что стало причиной аварии. Свидетели говорят, что водитель разогнался на проспекте и не справился с управлением.

Фото izmail-city.org

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