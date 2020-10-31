В Киеве строительный кран упал на проезжую часть, накрыв автомобиль: первые подробности ЧП

В Киеве на улице Мишуги в районе метро «Позняки» рухнул строительный кран. Стрела автокрана упала на припаркованный автомобиль Mitsubishi. Фото с места происшествия приводит Telegram-канал dtp.kiev.ua.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Автомобиль сильно поврежден, но внутри, к счастью, никого не было. Движение транспорта в районе заблокировано.

К инциденту могло привести нарушение техники безопасности на стройке.

Фото dtpkievua/Telegram

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