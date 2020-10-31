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Происшествия

В центре Одессы мужчина зарезал сотрудницу кафе

13:39 31 октября 2020
Полиция

В центре Одессы 47-летний мужчина зашел в одно из кафе на улице Базарной, подошел к сотруднице заведения и ударил ее ножом в грудь. От полученных травм женщина умерла на месте. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции в Одесской области.

Злоумышленник задержан. Сейчас его допрашивают в Приморском отделе полиции. Проводятся неотложные следственные действия.

Преступление квалифицировано по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании фигуранта в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мотивов преступления правонарушитель не объясняет.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Днепре работник одного из кафе в ходе ссоры нанес ножевые ранения двум посетителям. Раненых госпитализировали, но они позднее умерли от полученных ранений.

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