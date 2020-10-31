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Происшествия

В Сумах мужчина три часа провел в болоте, взывая о помощи

14:32 31 октября 2020
ГСЧС

В Сумах спасатели доставали из болота мужчину. Туда он попал 31 октября около 5:00. Об этом говорится в сообщении ГСЧС Сумской области в Facebook.

Пострадавший звал на помощь, пока его не услышал один из жителей дачного кооператива. Помочь пострадавшему он самостоятельно не смог, поэтому обратился за помощью к спасателям утром в 8:09.

Приехавшие сотрудники ГСЧС обвязали мужчину веревкой, вытащили, переодели и транспортировали к карете скорой помощи.

Как писали «ФАКТЫ», семь лет назад на Житомирщине спасатели три часа вытаскивали охотника, увязшего в болоте. Тогда 78-летний пенсионер решил поохотиться на сельском пруду, но о том, что водоем спущен в связи с ремонтом плотины, он, видимо, не знал.

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