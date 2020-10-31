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Происшествия

В сети показали видео момента смертельной аварии в Измаиле, где погибли два человека

15:06 31 октября 2020
измаил дтп

Момент смертельного ДТП в Измаиле попал на видео. Около пяти часов утра 31 октября автомобиль с молодежной компанией слетел с трассы и въехал в дерево. Двое человек погибли на месте, еще двое лежат в больнице. Запись опубликована на YouTube-канале Bessarabia Inform.

Данные с видео укладываются в версию полиции о том, что водитель сел пьяным за руль, потерял контроль над авто и не вписался в поворот. На записи видно, что автомобиль на скорости вылетел на перекресток и даже не пытался свернуть. Остановился Citroen, лишь въехав в дерево. Чтобы извлечь людей из машины после такого маневра, спасателям пришлось применить специальный гидравлический инструмент.

30-летний водитель, житель Измаила, отделался царапинами. В больнице подтвердили содержание алкоголя в крови мужчины.

Фото od.npu.gov.ua

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